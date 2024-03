Lenna Kuurmaa ehitusprojektist Setomaal: me tegelikult olime ikkagi roosade prillidega need kaks viimast aastat

Hoone on 120 aastat vana ja tegemist on Obinitsa endise kool-kirikuga. „Ülivana maja, mis oli väga nukras seisus, kui meie selle ostsime,“ ütles lauljanna toonases intervjuus. Ta lisas, et on abikaasa Lauriga selle projekti valmimisse sada protsenti pühendunud. „Ka vigu on tehtud, aga see on olnud üks ääretult huvitav teekond.“

Lenna ja Lauri on kogu Ilmaveere loomise teekonna üles dokumenteerinud ning aprillist hakkab jooksma seriaal, kus ehitusprotsessi täpsemalt näha saab. „Neljas episood oli selline, et kui me selle kinni panime, hakkas meil füüsiliselt halb, sest ma ei tea, kuidas me seda kõike tegime,“ paljastas lauljatar. „Me ikkagi tegelikult olime roosade prillidega need kaks viimast aastat. Ehitus selles suures majas on ikkagi metsik olnud. Me nägime ainult ilu ja rõõmu ja romantikat ja seda visiooni, aga ma arvan, et tänu sellele me ka lõpuni jõudsime.“