Tallinna teetööde peale vihane Kivisaar räntis otse-eetris end tühjaks: räme raha pannakse huugama ja kellele seda trammi vaja on?

Kõik sai alguse, kui Alari Kivisaar pidi sõitma punktist A punktini B, aga pidi seda tehes kogu Tallinnale ringi peale tegema. „Sa enam nagu ei saagi aru, kuhu sa pead või võid sõita. Sa ei saa aru, kas sa saad pöörata või millisesse ritta minna, sest neid ajutisi radu, teid ja nooli on nii palju – see on täitsa püha müristus,“ imestas raadiohääl. „Ma sattusin vahepeal isegi vastassuunda,“ rääkis Kivisaar oma viimasest sõidukogemusest Tallinnas.

„Võtke ennast kokku noh, mida te lammutate? Enam ei tea, kummalt poolt läheneda kogu sellele pullile. See on nii kreisi,“ sai saatejuht veel hoogu juurde ja jagas, et leidis end ühel hetkel üldse Kalamajast. „Ja seal on omakorda tehtud liiklusmuudatusi,“ ahhetas Kivisaar, kes sõitis läbi pool linna, et saada sinna, kuhu vaja.