FOTOD | Ujub ikka vastuvoolu: Pamela Anderson kavatseb jäädavalt ilma meigita käia ja just sellel põhjusel

„Minu elus on olnud viis abielu. Aga nüüd ma lihtsalt naudin absoluutset vabadust ja üksindust, mulle meeldib selline rahulik elu. Minu päevad algavad väga vara hommikul oma armastatud koertega: annan neile süüa ja lasen nad välja jalutama. Veedan palju aega aias töötades, samuti meeldib mulle keeta moose ja konserveerida kurke. Mulle meeldib, et ma ärkan iga päev veidi õnnelikumana kui eelmisel päeval,“ on Pamela jaganud intervjuus, milline tema praegune elu välja näeb.

Eelmisel aastal rääkis Pamela ajakirjale Elle, et on pikka aega elanud meigivaba elu. Kunagise menuseriaali „Baywatch“ staar avaldas, et ta loobus endale omasest 1990ndate glamuursest meigist sellepärast, et tema meigikunstnik Alexis Vogel suri rinnavähki. Pamela arvates polnud pärast seda enam mõtet meiki kanda.

„Ta oli parim. Tundsin, et ilma temata on õigem meiki üldse enam mitte kanda.“ Pamela nendib, et on väga temalik ujuda muu maailmaga vastuvoolu. Oma minimalistlikku esteetikat nimetab ta vabastavaks, lõbusaks ja ka veidi mässuliseks. Eriti seetõttu, et naistele avaldatakse omajagu survet, millised nad eakana välja peaksid nägema.