Rootsi riiklik televisioon selgitas, et nad on muutnud mõningaid Eurovisioni tavasid, et teha Malmös aset leidev võistlus veelgi põnevamaks.

Esmalt teatati, et esimest korda Eurovisioni pika ajaloo jooksul esitavad poolfinaalide ajal täismahus oma lood ka otse finaali pääsenud riigid. See tähendab seda, et mõlemas poolfinaalis saavad laval ära käia ka kolm finalisti. Nendeks riikideks on „suurde viisikusse“ kuuluvad Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania ja Ühendkuningriigi ja võõrustajariigi rolli kandev Rootsi. Varasematel aastatel on need riigid saanud poolfinaalis näidata end vaid lühikese klipiga.