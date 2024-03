Los Angeleses elav Liina Ariadne paljastas, mis ameeriklasi eestlaste juures naerma ajab

Liina Ariande kolis abikaasa Martti Hallikuga USAsse möödunud aastal - lauljatar ise tegeleb seal edasi muusikaga ning Martti videote monteerimisega tuntud sisuloojatele. USAs kirjutab Liina Ariadne lugusid ka teistele. „Sul on hästi palju tutvusi vaja ja kogu aeg sotsialiseeruda. Praegu mul on oma kindel produtsent Ameerikas, kellega ma rohkem ühekoos muusikat kirjutan,“ paljastas Liina, kuidas ta jõudis selleni, et ka teistele muusikat loob.

„Meil väga-väga vedas Marttiga - kui me Ameerikasse kolisime, olid meil juba omad sõbrad ja tuttavad sinna tekkinud ja läbi selle ma jõudsingi muusika kirjutamiseni,“ jagas lauljatar. „L.A.-s on tegelikult nii palju loomingulisi inimesi ühekoos, et tahes-tahtmata, kui sa kuhugi üritustele ja pidudele lähed, siis iga teine teeb muusikat ja nii see lumepall veerema hakkabki.“