ÜLEVAADE | „Taavi rokib!“ Mida arvavad Rõivase skandaalist teised peolembelised poliitikud ja mehe kolleegid?

Taavi Rõivas (44) on elanud seiklusrikast elu. Läinud sügisel pälvis avalikkuse tähelepanu tema ühisvisiit meeste tualettruumi seltskonnatähe Brigitte Susanne Hundiga, aastate taha jäävad külmkapiintsident Malaisias ja kaklus Pärnu ööklubis. Värvikaid juhtumisi on veelgi. Uurisime, kuidas suhtuvad Taavi tempudesse tuntud inimesed, kellest osa on ka ise skandaalidesse sattunud.

Taavi rokib

Tallinna linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe (56): „Arvan, et Taavi lihtsalt rokib, teeb seda, mis omal ajal on jäänud tegemata. Kui keegi tahab öelda, et „jookseb sarvi maha“, siis mina seda nii täpselt ei söanda öelda, ta lihtsalt rokib. Kui oled alustanud noorena erakondliku karjääriga ja sinust on vormitud justkui poliitiline Ken, tahaks mingi hetk neist raamidest välja. Ühel päeval avastad, et sulle naeratavad väga paljud kaunid neidised ja nad ei tea mitte muhvigi sinu riigikogu infotunnis rebitud kildudest, vaid võtavad sind lihtsalt kui ühte kuulsat kutti, keda nad on mitmeid kordi telekast näinud. See loob illusiooni, et sa võid vabalt rokkida, kartmata kriitikat, sest sulle on justkui veidikene rohkem lubatud kui muidu jorssidele. Ja nii ta läheb - let`s rock!