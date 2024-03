„Vanemaks saades olen aru saanud, et kõike ilusat ei saa endale hoida.“ Tauno Kangro pani oma vanalinna ateljee müüki

Skulptor Tauno Kangro paiskas müüki oma vanalinna ateljee. Viietoalise korteri eest küsitakse krõbedat hinda – 1 450 000 eurot. „Üks asi on see, et inimene peab suutma lahti lasta, ja teine asi on see, et mina olen loominguline inimene, mul on hästi palju ideid ja tahan edasi liikuda,“ räägib Tauno.