Naisi esindav advokaat ütles, et eelmisel nädalal jõudis tema klientideni uudis, et Andrew Tate kavatseb Rumeeniast põgeneda, et vältida sealset kohtumõistmist. Tate’i väidetavad ohvrid teavitasid Briti politseid, mispeale anti välja käsk vendade kinnipidamiseks.