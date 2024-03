Netirahvast ei veena! Sotsiaalmeedias sahistatakse, et värske paparatsofoto Kate’ist on taas võltsitud

Tegemist oli esimese korraga, kui printsessi märgati avalikkuse ees pärast pühapäeva tekkinud skandaali seoses Walesi printsessi emadepäeva postitusega. Tol päeval jagati Williami ja Kate’i ametlikel sotsiaalmeediakontodel fotot printsess Catherine’ist, kes on olnud avalikkuse eest peidus viimased kaks ja pool kuud. Fotoga tekkis aga paras segadus, kuna sealt paistis selgelt välja, et fotot on tuunitud. Kate tunnistas hiljem, et tegemist oli tõepoolest töödeldud fotoga, kuid ei selgitanud täpsemalt, miks ta pidi vajalikuks fotot töödelda.