VIDEO | „Kas suudate ette kujutada, et alasti mees jookseks lavale?“ Oscarite galal ilmus lavale paljas staar

Oscarite õhtujuht Jimmy Kimmel meenutas rahvale, et tänavu täitus 50 aastat skandaalsest juhtumist, kui 1974. aastal fotograaf Robert Opel kehastus Oscarite lava taga ajakirjanikuks ning jooksis alasti lavale. Samal ajal juhatas David Niven sisse Elizabeth Taylorit.

„Kas suudate ette kujutada, et alasti mees jookseks täna lavale?“ küsis ta rahvalt. „Ma küsisin: kas suudate ette kujutada, et alasti mees jookseks täna üle lava? Kas see poleks mitte hullumeelne?“ sõnas Kimmel naerdes ja lava tagant ilmus rahva ette täiesti alasti maadleja ja näitleja John Cena.