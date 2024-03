Minnakse telefoni seadeteni välja! Franz Malmsten avaldas, kui kiivalt maskisaate osalejate identiteeti varjatakse

Sel ehk järjekorras neljandal hooajal näeb „Maskis laulja“ kolmanda hooaja võitjat Franz Malmsteni taas maskisaates, kuid sedapuhku uues ametis - temast saab seekord saatejuht. Hiljuti Õhtulehele antud intervjuus avaldas Malmsten, et maski taha peituvate osalejate informatsioon on niivõrd hästi salastatud ja kiivalt hoitud, et osalejate identiteeti teavad vaid neli-viis inimest.

„Seal kasutatakse igasuguseid abimeetmeid. Alates sellest, et sa pead oma [telefoni] Bluetoothi nime ära muutma sellepärast, et äkki see on sul sees ja keegi näeb seal. Mina olen sellest ajast saadik oma telefoni nimeks pannud „Piimaküla piimamees“, et keegi ei saaks aru, et see olen mina,“ avaldas värske hooaja saatejuht Õhtulehele antud intervjuus.