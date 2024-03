VIDEO | Suur segadus Oscaritel: miks teatas Al Pacino parima filmi võitja kohe ega loetlenud laval nominente?

Pühapäeval jagati Hollywoodi mainekate staaride, hinnatud filmimaastiku tegijate, kuulsuste ja tähtede keskel järjekorras 96. korda Oscarite auhindu. Filmimaailma tähtsamal auhinnagalal oli õhtu üks olulisem kategooria parima filmi oma, kus kandideeris kümme filmi. Oscarile pretendeerisid „American Fiction“, „Anatomy of a Fall“, „Barbie“, „The Holdovers“, „Killers of the Flower Moon“, „Maestro“, „Oppenheimer“, „Past Lives“, „Poor Things“ ja „The Zone of Interest“.