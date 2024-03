Tõeline multitalent! Laulja Laura Põldvere astub üles balletietenduses: mulle ei ole tantsugeeni antud, mul on liikumisgeen

Grete Lõbu tervitas teisipäeva õhtul „Ringvaates“ laulja Laura Põldveret ja Jevgeni Gribi, kes teevad kaasa balletietenduses „Kurat ja Jumal“. Kui Lõbu Põldveret balletitantsijana tutvustas, puhkes lauljatar telesaates naerma. „Jevgeni tegelikult liigutab mind laval nagu malenuppu ühest kohast teise,“ ütles Laura. Saatejuht viskas seepeale nalja, et tuntud lauljanna on seega laval nagu mööbliese.

Juba homme teebki Laura etenduses „Kurat ja Jumal“ tantsides kaasa. Tegemist on kaasaegse balletiga kahes vaatuses, mis jõuab publiku ette Viimsi Artiumis. „Ma tõesti võtan balletietendusest osa ja olen seal seotud lauluga, muusikaga, liikumisega. Ta on selline interdistsiplinaarne lavateos. See ongi alati minu unistus olnud, et kuidagi maailmasid omavahel kokku mässida,“ rääkis Laura pehmel häälel saates ja oli rõõmus, et saab kombineerida improvisatsiooni, pop[muusikat], riietust ja liikumist.