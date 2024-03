Lõpp kiskus pingeliseks! Tasavägise „15 küsimuse“ mälumängu võitja otsustas viimane küsimus

Televaatajate seas populaarses mälumängus „15 küsimust“ võtsid teisipäeva õhtul Jüri Butšakovi käe all mõõtu Siim ja Sander. Siimu puhul oli tegemist juba väikest viisi kogenud „15 küsimuse“ võistlejaga - tema pagasis oli juba seitse järjestikkust võitu, millega oli jõudnud kokku teenida 1400 eurot. Sander oli saates esimest korda oma teadmisi proovile panemas.

Tänase saatega oli Siimul võimalus teha ajalugu, kuna varem pole ükski meessoost mängija suutnud võita kaheksat mängu. „Samas kaheksas mäng võib minna nagu ratas kaheksasse,“ sõnas ta küsimustevooru eel. Ka saatejuht Butšakov nentis, et seni mälumängus kaugele jõudnud Marko ja Veljo jäid pidama seitsme võidu juures. Siimust rohkem on kogunud võite aga kaks toredat naissoost mängijat - nendest tuntuim on Tiina, kes pani kinni 25 saadet.