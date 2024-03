Raadiohääl Pille Minev töömuutustest: vahel lihtsalt peab endaga nõu pidama, mis on väärtuslikum

Raadiohääle Pille Minevi töögraafikusse tuli jaanuari lõpus töömuudatus: esmaspäevast neljapäevani on Star FM hommikuprogrammis koos Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepaga päeva alustamas Pille, siis jaanuari lõpust liitus hommikutiimiga ka Grete Kuld, kes võttis Jürgeni ja Andrese kõrval ametliku saatejuhikoha sisse igal reedel.

Pille räägib Naistelehele antud intervjuus, et hakkas aega rohkem väärtustama ning igal neljapäeval pärast hommikueetrit põrutab ta Läänemaa maakodusse. „Saan juba reedel maal magada nii kaua, kui tahan, ja ärgata, millal tahan. Vahel lihtsalt peab endaga nõu pidama, mis on väärtuslikum. Kas võimalus, et koos ajaga tõuseb palk, või hoopis aeg ise,“ avaldab ta.