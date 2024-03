Marttil ja Liinal oli palju ühiseid jooni ja üks neist oligi huvi USA vastu. Värske paarina otsustasid nad teha oma esimese ühise reisi just sinna. Kui tavaliselt pannakse tärkav suhe proovile nädalase puhkusega, siis Liina ja Martti otsustasid ookeani taga olla lausa kuu aega. „Kui ma olin varem vanematega Euroopas ringi reisinud, siis polnud mul Eestisse tagasi sõites tekkinud tunnet, et olen nutma puhkemise äärel, aga USAst tulles see tunne oli,“ meenutas Ariadne mullu suvel Kroonika kodu-erile.