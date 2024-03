KUULA | Pane pilk peale! Ellen Kilgas tegi oma loole „Headstrong“ pilkupüüdva muusikavideo

Kilgase lugu „Headstrong“ võtab fookusesse selle, et need, kellelt on jõuga ära võetud hääl, keda on sunnitud vaikima, nende hääl kajaks nagu sada meest kaugustesse. „Me kõik oleme võimsad ja väekad ning saame vabaneda halvast, kui ainult tahame. Nii nagu loos on öeldud: me oleme „põikpäised“ ehk „headstrong“,“ ütleb muusik.