Hedvig Hanson on üksiolemisega ülimalt rahul: imetlen neid väheseid, kes oskavad luua pikaaegset harmoonilist suhet

Džässlaulja ja laululooja Hedvig Hanson on pärast lahkuminekut juba kuus aastat eelistanud üksiolemist paarisuhtele. Talle on üksindus valik, mitte sundus. Hedvig on leidnud lisaks muusikale ja kirjutamisele uue kutsumuse häälejooga juhendajana.