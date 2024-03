Eelarve pani punkti! Raadio 2 eetrist kadus aasta alguses startinud saade

Uue programmi raames startis Raadio 2 eetris 2. jaanuaril saade „Kaustik“, mida asus vedama Magnus Kaus. Tegemist oli verivärske saatega, mille kohta lausus selle juht esimesel eetriajal, et „Kaustik“ on žanriliselt piiritlemata, kuid igal saatel on oma kindel alateema. Kaus soovis saates tuua kuulajate ette muusikapalu, mis teda aastate jooksul mõjutanud ja liigutanud on ning loota, et taolisi emotsioone toovad lood ka kuulajale.