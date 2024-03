5MIINUSE ninamees Estoni Kohver abiellus: sa tunned selle ära, asi voolab paika

Tähelepanelikud fännid on märganud, et juba mõnda aega särab menubändi 5MIINUST liikme Estoni Kohveri, pärisnimega Kristjan Jakobsoni (35) sõrmes abielusõrmus. Muusik kinnitas esimest korda ka Kroonika uues podcast’is ’’Tähetund’’, et ta on tõepoolest abiellunud.