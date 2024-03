Hannes Võrno laulusaadete uputusest: tööd teha ei oska enam keegi, kõik laulavad!

„Vaadates praeguseid televisiooniprogramme, tundub, et iga aasta tulevad mingisugused targad pead kokku, istuvad laua taha ja mõtlevad, et mis me siis nüüd teeme. Ja siis võetakse, et oh, teeme mingi laulusaate,“ ütleb podcasti saatejuht Taavet Kase.

Hannes Võrno vastab: „Mitte teeme, vaid kopeerime! Tegelikult nad rullivad näpuga mööda mingeid ekraane, vaatavad, mis kuskil mujal maailmas tehtud on. Ja siis ütlevad, et nii, meil on väga põnev formaadisaade. Tegelikult ei tule kokku mitte andekad inimesed, kes mõtlevad, mis saadet teha. Vaid need, kes mõtlevad, et mida me kopeerime.“

„Ja siis tekib see küsimus, et palju neid lauljaid lõpuks vaja on. Täna nagunii inimesed ei jaksa enam pidusid pidada ja sünnipäevadele artiste kutsuda. Et mis sa seal ikka laulad, õpi parem keevitajaks või torulukksepaks, siis saad päriselt rikkaks. Tööd teha ei oska enam keegi, kõik laulavad!“ räägib Võrno.

