VÕRDLE | Kaksikud võimaldasid sarja jätkata. Kas mäletad, kuidas on Tuuli ja Arbo pojad aastate jooksul muutunud?

Raamatus, mille Tuuli ja Arbo kümme aastat tagasi vahetult pärast oma esimese tõsielusarja „Meie aasta Siberis“ ekraanilejõudmist välja andsid, sõnab Tuuli, et ta ei oleks kunagi arvanud, et kogenud teletegijana teeb oma perest sellise sarja. Siberisse läks pere 2012. aasta kevadel (parempoolsel pildil kaksikud Siberi päevil) eelkõige Arbo idee tõttu, kes soovis teha filmi vene müstikust Vissarionist. Tosin aastat hiljem, kui Tuuli ja Arbo on lahku läinud ning poistest terased teismelised sirgunud, avastatakse koos Indoneesia loodust ja usuelu eripärasid.