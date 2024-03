Räppar Lancelot kinnitab Kroonikale, et nad on leidnud sõnale asenduse. Kui varem lauldi 5miinuse eurolaulus „Politseikroonika ja suvilas on reid, ainus kott, mis laual, on roheline Lay’s“, siis nüüd lauldakse rohelise Lay’si asemel „kott täis pandipudeleid“. Õnneks ei võtnud muudatuse tegemine palju aega. „Meil oli selline 3 korda 40 minutit kollektiivset ühismõtlemist, mille tulemusena sellisesse paika jõudsime. Oleme heas kohas,“ kinnitab Lancelot.