Varem modellina töötanud 33-aastane leedi Kitty avaldas video, kust on näha, et tema esimene laps pole enam vastsündinu, vaid juba päris mitme kuune. Võib arvata, et beebi võis sündida juba eelmise aastanumbri sees. „Minu elu on palju rõõmsam nüüd, kus ma saan su emme olla, mu väiksekene,“ kirjutas varalahkunud printsess Diana vennatütar oma Instagrami kontol.