„Biwa järve 8 nägu“ on kuulatav audioraamatuna!

Maximilian Albert Dauthendey, kirjanik ja maalikunstnik, on kaheksa vaatega Biwa järve maastikule elustanud vana, Hiinast laenatud kunstitraditsiooni, mille Jaapani kunstnikud kohaldasid Jaapani paikadele ja looduspiltidele. Kaheksa vaate hulgas on ehapuna, lumi, sügiskuu, õhtul koju pöörduvad purjekad, templikellad, metshanede lend, vihm ja päikeseloojang.

Elisa-Johanna Liiv LR raamatukogu toimetusest: „Dauthendey raamatu tõlkija Katrin Kaugver vaatas teksti tähelepanelikult üle, enne kui see uuesti lugejate ja kuulajateni jõudis, nii said värsked väljaanded veel paremadki. Need aegadeülesed armastuslood suudavad kahtlemata kõnetada ka nüüd ja praegu, pakkuda elamust ning käivitada fantaasiat.“

Näitlejanna Maarja Jakobson: „Filmis ühte tegelaskuju mängida ja selle inspiratsiooniks olnud raamatut sisse lugeda on näitleja jaoks kaks erinevat maailma. Filmi tegemine oli kokku mitu aastat kestev protsess, esimesest lugemisest kuni esilinastuseni. Raamatu sisselugemine see-eest on kiire ja intensiivne töö. Max Dauthendey on võluv ja vaimustav jutuvestja, tema kauguseigatsusest kantud lood mähivad su enda sisse ja jäävad kummitama ka pärast viimaste sõnade kõlamist. Jaapani loodus, inimesed, värvid ja hääled kerkivad elavalt silme ette. Armastuslood, mis küll lõpevad kõik traagiliselt, liigutavad hingepõhjani. Aga kõige üle valitseb tabamatu õrnus, mis ei lase kurbusel võitu saada. Sama tunne jääb ka filmi vaadates. Marko Raadil on suurepäraselt õnnestunud kauged lood lähedale tuua. Biwast saab Peipsi, kus kalurid teevad oma igivana tööd, inimesed elavad oma igavest elu, olles lõksus ihade ja tegelikkuse vahel. Loodus, suur ja lohutav, kohiseb su ümber ka siis, kui kõik muu on otsa saanud.“