„Täht on ilus asi, aga kui mul poleks inimesi, kellega seda jagada, poleks see pooltki nii väärtuslik,“ lausus Kravitz väljaandele People. „See, et siin on nii palju inimesi, kes on mind kogu mu elu tundnud ja kes on minuga koos selle teekonna läbinud, on tõeline kingitus.“