Kaua veel oodata? Kuninglikud allikad kergitasid saladuseloori Kate’i avalikkuse ette naasmise kohta

Kensingtoni palee teatas 17. jaanuaril, et Walesi printsess peab operatsioonile minema. Palee ei soostunud täpsemaid üksikasju avaldama, kuid tõdeti, et Kate’ile eelmisel päeval tehtud protseduur oli seotud kõhuõõnega ja juba varem plaanitud. Printsess pääses haiglast koju 29. jaanuaril ning taastub eeldatavasti märtsi lõpuni. Enne 4. märtsi, kui Kate’i märgati avalikkuse ees esimest korda pärast operatsiooni, oli ta viimati avalikkuse ees jõulude ajal.

Kuna Catherine on pikalt olnud avalikkuse ees eemalt ja sattus möödunud nädalavahetusel tuunitud pildi tõttu taas skandaaliorbiidile, on tekkinud muremõtted printsessi eeldatava naasmisaja kohta. Tõuke selle kohta andsid erinevad spekulatsioonid Kate’i kadumise osas, kus sahistati, et tegelikult on printsessi terviseseisund arvatust tõsisem. Mõned humoorikamad ja pöörasemad kuninglike fännide teooriad keskendusid näiteks sellele, et võib-olla Kate käinud oma välimust tuunimas ja taastub nüüd iluoppidest.