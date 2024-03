Sarved joosti maha: Indrek Sarrap rõõmustab, et Birgit oli teised mehed oma süsteemist enne temaga kohtumist välja saanud

Birgit Sarrap tunnistab Õhtulehele antud intervjuus, et ta ei olnud teismeeas kõige korralikum tüdruk ning et temas on mitu külge, mida abikaasa Indrek Sarrap ka hästi teab. Viimane sõnab rõõmustades, et Birgit oli temaga kohtudes „sarved maha jooksnud“.