Kümne kuuga neli operatsiooni: näitlejal Olivia Munnil diagnoositi rinnavähk

„Viimase kümne kuu jooksul on mul olnud neli operatsiooni, nii palju voodis veedetud päevi, et ma ei jõua ma isegi neid kokku lugeda ja olen õppinud vähist, vähiravist ja hormoonidest rohkem, kui oleksin osanud arvata,“ nentis Olivia. „Üllatuslikult olen nutnud vaid kaks korda. Ma vist ei tundnudki, et mul oleks aega nutta.“

Olivia hoidis kogu haigust kiivalt saladuses. „Ma pidin enne jagamist hinge tõmbama ja raskematest osadest läbi saama.“

„Olen väga tänulik oma sõpradele ja perele, et nad mind läbi kogu selle teema armastasid. Olen Johnile (abikaasale John Mulaneyle - toim) väga tänulik ööde eest, mille ta veetis uurides, mida iga operatsioon ja ravim tähendavad ning milliseid kõrvalmõjusid ja paranemist võin oodata,“ nentis näitleja. Ta lisas, et abikaasa tõi tema haiglapalatisse kaasa fotosid tema pojast Malcolmist (2), et see oleks esimene asi, mida ta silmi avades näeks.

Olivia lootis, et oma katsumustest avalikult rääkimine annab ka teistele, kes sarnasel teekonnal on, tuge ja lootust. Tundub, et Olivia on nüüdseks palju paremas seisus kui mõni kuu tagasi, sest möödunud nädalavahetusel väisas ta oma abikaasaga juba Oscarite galat.