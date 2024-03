Mis see hind siis ikkagi on? Klient sai Brigitte uue lauamängu esitlusel tünga

„Brigitte korrutas korduvalt, et täna on hind ainult 20 eurot,“ sõnab Kroonikale kohalviibija. „Aga pakil oli toote hinnaks 29.99. Ja siis, kui üks ostis ja sai kassas teada, et peab maksma mitte 20 eurot, vaid hoopis 26.99, ütles ta müüjale, et Brigitte ju kuulutas, et täna saab 20 euroga. Müüja aga ütles, et ei tea sellest midagi ning et see on valeinfo,“ lisab ta. „Takkapihta oli kassas silt, et lauamäng on ainult 10% odavam.“