GALERII | Unibet Arenale kerkib Ivo Linna juubelikontserdi lava, mis võttis laulja täiesti sõnatuks: ahsa kurat!

Andres Puusepa sõnul töötab Ivo Linna juubelikontserdi tiimis ligi 200 inimest ning tehniline partner Eventech ei ole kunagi varem nii keerukat lava üles ehitanud, milles on tunda korralikku estraadihõngu. Lava on 10 tasandiline, mis mahutab ära bändi, orkestri, lauljad ja palju muud.

Unibet Arenal toimuvale kontserdile on alles vaid mõnisada piletit. Produktsioon tuleb väga suur ja osa ruumist läheb lava alla. „Ma olen juba praegu ärevil, sest olen näinud kava ja olen produktsioonijuhi Jüri Kartuliga mitmeid koosolekuid pidanud. See kontsert tuleb midagi väga erilist, südamlikku ja kordumatut!“ kinnitab Puusepp .

„Meie tiimis on ka Magnus Müürsepp, kelle ideed lihtsalt ei saa otsa ja ta oskab mõelda täiesti ulmelisi asju välja. Meie töö on need ulmelised lahendused leida ja teostada. Ma ei saa kahjuks väga palju öelda, mida me plaanime, aga ma luban, et üllatame taas inimesi ja korraldame maailmatasemel kontserdi Eesti armastatud lauljaga!“ lubab Andres suure kontserdi eel.