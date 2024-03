FOTO | Huvitav valik: vaata, millist Eesti toitu ostab Keit Pentus-Rosimannus kaasa Luksemburgi

Luksemburgis elav ja töötav Keit Pentus-Rosimannus avaldas vabariigi aastapäeva vastuvõtul, et on teist korda lapseootel. „Teine beebi on meie perre ka tulekul,“ sõnas Kroonikale Keit. See, kas perre on sündimas tütar või poeg, teavad Rosimannused, aga eelistavad selle info enda pere teada jätta. „Praegu on ootus umbes poole peal. Kui kõik läheb plaanipäraselt ja kenasti, siis suve keskel peaks meie väike tütar Iti Loretta saama suureks õeks,“ lausus lapseootel Keit.