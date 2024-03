VIDEO | Käisid villemdrillemi kontserdil? Sa oled nüüd tema loo „probleem“ muusikavideos!

„probleem ft kohver“ on 6. rada villemdrillemi üliedukaks osutunud teiselt kauamängivalt, mis on tänaseks Spotifys kogunud pea 100 000 kuulamist. villemdrillemil on hea meel, et kohver oli nõus plaadil kaasa tegema: „Rõõm, et kohver andis laulu oma inputi, mitte ei visanud lihtsalt salmi vahele. Video sai samuti vinge, sest alati ise ei kuule, kuidas rahvas üürgab, aga videosse sai see lahedalt sisse põimitud ja videot vaadates ongi tunne nagu oleks livel.“