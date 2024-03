FOTO | Hääbub suurel kiirusel: vähiga võitleva kuningas Charlesi välimus paneb britid muretsema

Esmaspäeval oleks ta pidanud osalema Westminster Abbeys peetud jumalateenistusel, kuid ta saatis oma tervitused edasi videokõne teel. Nimelt tähistati antud teenistusega Rahvaste Ühenduse päeva ning on kõnekas, et tegemist oli esimese korraga alates 1949. aastast, mil Ühendkuningriigi monarh ei saanud ise osaleda ning saatis oma tervitused video teel. See näitab, et Charlesi tervis ei luba tal isegi kõige tähtsamatel üritustel viibida.