FOTOD | Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade tänavused nominendid: Filmi kategoorias rokib „Nähtamatu võitlus“, teles üllatab Zevakini ja Valtingu reisisaade

Sõna said ka telekanalite esindajad: „See, mida te näete kinolinal ja teleekraanil, on tegelikult fenomenaalne. Üks väike rahvas ja väike kultuur suudab toota nii palju nii häid asju,“ rääkis Jüri Pihel , Kanal 2 esindajana. TV3 esindaja Annely Adermann rõhutas muusikasaadete olulisust:

„Kuigi siin viimastel päevadel on öeldud, et muusikasaateid on liiga palju, siis neid ikkagi ei ole liiga palju, sest muusika seob meid kõiki. Meil oli „Uus laul“, „Eesti otsib superstaari“ juba üheksas hooaeg. Me vajame muusikat enda ümber.“ Eelmise teleaasta muljeid jagasid veel ka Inspira tootejuht Kätlin Loogus, ETV peatoimetaja Urmas Oru ja Elisa sisujuhi Toomas Ili.

