Kroonika podcast „TÄHETUND“ | 5Miinuse Kohver põrutab: on artiste, kes võiks tavatööle minna ja nii ongi!

Kohvrit on tituleeritud lausa kõige kõrgelennulisemaks müügimeheks muusikamaastikul. Ta lööb jalaga ukse lahti ja ei oota, et asjad lihtsalt juhtuvad. Aastate jooksul on ta näinud rohkelt vaeva, et 5MIINUST oleks ka toimiv ettevõtte ja ta on veendunud, et enne neid oli Eesti muusikamaastik võrdlemisi igav. „Kõige huvitavam tolles hetkes oli Beebilõust, kõik muu oli raadiopopp ja mitte selles kõige paremas mõttes,“ sõnab ta konkreetselt.