Mis looga keelati Ivo Linnal esineda ja raadios mängida, mis on kõige vastikumad ajad tema karjääris olnud, kuidas sai ta teada, et iidol John Lennon on surnud ning mida ta sel hetkel tundis ja mida ütleb Ivo Linna vastulauseks Hannes Võrnole, kelle arvates laulmine ei ole töö, seda kõike kuula intervjuust!