Nimelt on meedia hakanud otsima näiteid ka teiste kuningliku perekonna liikmete poolt postitatud fotodest, mis võivad olla töödeldud. Seetõttu on taaskord päevakorda tõusnud ka prints Harry ja tema abikaasa Meghan, kes on mitmete briti väljaannete jaoks pidevalt pinnuks silmas.