JAAN TÄTTE 60 | Muusik avab oma tausta: oli pahasti, kui abielludes olid juba lapsed olemas. Pidin käima isadust tuvastamas

24. märtsil 1964. aastal Viljandis sündinud Jaan Tätte on juba aastaid elanud Vilsandi saarel. Ta on üllatanud ülestunnistusega, et lavale minek on tema jaoks alati suur eneseületus. Ent seda Jaan oskab, ja enamgi veel – mõni aeg tagasi hakkas ta rääkima südamlikke lugusid TikTokis, mis on suuresti noorte sotsiaalmeediakanal.