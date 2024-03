Kas Andrei ja Robin teevad EFTAdel puhta töö? Kolm nominatsiooni saanud Zevakin: võiks ju kõik ära võita!

Andrei sõnul ei teinud nad Robiniga oma reisisaadet selle mõttega, et auhindu võita. „Me tahame pakkuda head meelelahutust ja head vaatamist ja kõik need muud asjad, mis tulevad kaasa sellega, tulevad lihtsalt hiljem järgi,“ mõtiskles ta nominatsioonide üle, lisades, et tegemist on kindlasti suure tunnustusega. „Kui see tuleb niimoodi, et sa ei mõelnud sellele, siis see on sedavõrd meeldivam üllatus.“