„Tahame Mellut tagasi!“ „Kodud rahaks“ uue hooaja vangerdus ajas vaatajad kahte leeri

Nimelt on sel hooajal populaarse sisulooja Merlini kõrval tegemas sisekujundusi ka varem superstaariks pürginud Liis Reisner ja saatest „Naabrist parem“ tuntuks saanud Kirke Talu. Viimane pole veel „Kodud rahaks“ raames teleekraanile jõudnud, kuid eilses episoodis sai oma tuleristsed kätte Liis, kes tõi saatesse justkui uue hingamise ja palju värsket sõnavara, mida ta oma töö ilmestamiseks kasutab. Näiteks tutvusid vaatajad omadussõnaga „timmu“, mida Liis kasutab vägagi korralike esemete kirjeldamiseks.

Kuigi nii Merlin kui ka Liis on iseloomude poolest võrdlemisi sarnased, sest mõlemad on teleekraanilt jätnud vägagi särtsaka ja natuke edeva mulje, siis tundub, et paljudele kommenteerijatele pole uus nägu väga meeltmööda.