TikToki staar Mamma soovib saada Kroonika seksikaimaks naiseks: kuidas ma selle küll võita saaksin?

„Mamma on meie kõigi vanaema!“, „Mamma presidendiks!“ - need on kõigest paar näidet, mida TikTokis staarsuunamudija Mamma kohta kirjutatakse. Edukamatel Mamma videotel on üle 200 000 vaatamise. Ehk mitte üks staadionitäis, vaid oluliselt rohkem. Umbes nii palju on Eestis ka TikToki kasutajaid.