Alla Pugatšova Tallinna etendusele ei jõudnud: Vene Teatris primadonnast rääkiv „Iceberg“ tõi kohale täismaja

Lavastus räägib ühest lihtsast naisest Veerast, kes on kooliõpetaja ja jumaldab Alla Pugatšovat. Talle räägiti nooruses, et nad on tohutult sarnased. Talle meeldib laulda Alla hitte, teha samasuguseid soenguid, meiki ja kanda sarnaseid kleite. Õpilased armastavad teda väga, aga tema enda tütar, kellele ta pani nime Pugatšova tütre Kristina järgi, ei kannata teda silmaotsaski. Nende suhted on väga keerulised. Mida vanemaks tütar saab, seda halvemaks suhted lähevad. Tütar ei taha olla mingisugune Kristina, ta tahab olla tema ise. Oma identiteedi säilitamise nimel muudab ta isegi oma nime Katriniks. Ema fanaatiline armastus Pugatšova vastu ajab ta hulluks. Sellegipoolest, läbides vastupanu, kannatusi ja tagasilükkamist, püüab ta aidata oma haiget ema.