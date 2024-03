„Eluga Hispaaniasse“ perekond: panime Kopli maja müüki 500 000 euroga. Me ei eeldanud, et müüme selle maha seitsme päevaga

TV3s jookseb teist hooaega tõsielusari „Eluga Hispaaniasse“, mis on ühe Eesti neljaliikmelise perekonna kodumaalt lahkumise lugu. Abikaasad Veronika (40) ja Harri (42) ning nende peres kasvavad Artur (16) ja Karlo (11) viivad lõunamaa päikese all täide oma unistusi ega plaani niipea naasta.

Vestleme videosilla vahendusel. Mulle vaatab ekraanilt vastu särasilmne paar, keda on soe päike talvekuudel hellitanud. „Meil läheb hästi, ei oskagi midagi kurta. Ainult soojem võiks olla - praegu on +17 kraadi, aga järgmine nädal lubab juba 25 soojakraadi. Praegu on veel viimased talveilmad,“ teevad Veronika ja Harri naerusuiselt kiire ülevaate. Nende sõnul ei tulnud kõne alla variant, et nad lihtsalt proovivad Hispaanias elamist - kui midagi teha, siis täiega! Nii lõimivad nad ennast iga päevaga aina enam Lõuna-Euroopa kultuuri.