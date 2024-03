Juba sel pühapäeval! „Tähtede täht“ annab avalöögi võimsate etteastetega tuntud muusikalidest

Igal pühapäeval peavad saates osalevad kaheksa esinejat oma rutiinist väljuma ja astuma üles uues žanris. Kahtlemata on nad kõik väga musikaalsed. Ent varem või hiljem tuleb neil esitada lugu stiilis, millega neil absoluutselt mitte mingit kokkupuudet pole olnud. Kes selle väljakutsega kõige paremini hakkama saab, kroonitaksegi maikuus „Tähtede täheks“.

Uue hooaja esimene saade pakub vaatajatele erakordselt võimsaid etteasteid, tuues lavale tuntud ja armastatud muusikapalad teatrisaalidest. See ainulaadne saade ühendab erinevaid žanreid, pakkudes vaatemängu, kus kõlavad nii sügavalt liigutavad ballaadid, maagilised ooperiaariad kui ka tempokad ja tantsulised palad.

Oma arvamuse ja ka hinded esinejatele ütlevad stuudioeksperdid. Seda paneeli juhib mees, kes kuulab muusikat nii hommiku-, lõuna-, kui õhtusöögiks. Siiani pole see isu tal raugenud – Mart Juur! Igasse saatesse kutsub Mart lisaks veel kaks külaliseksperti, kes just selle konkreetse saate žanris hästi kaasa rääkida oskavad. Esimeses saates on nendeks meie oma muusikalide ja ooperite printsess, imelise häälega Maria Listra ja mees, kes tunneb ennast mistahes laval suurepäraselt – Mait Malmsten!