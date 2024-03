KUULA | Paneb jala tatsuma ja puusa nõksuma! Merlyn Uusküla uus lugu „Tagasi käidud teid“ viib nostalgialainele

„Minu uus singel on oma olemuselt kindlasti pigem klubisuunaga lugu, millel on õrn ja tagasivaatav sõnum, mis viib tagasi käidud teedele. Kui need kaks asjad kokku panna ehk klubimuusika ja tagasi käidud teed, siis minu esimene mõte oli kohe Club Hollywood, ja selle loo võttepaigaks saigi valitud seetõttu just see asukoht,’’ räägib laulja enda uuest loost.

’’Tagasi käidud teid’’ lugu peaks tekitama kuulajas heas mõttes klubiajastu tipphetkede tunde, sest selle loo eripäraks on just inspiratsioon millenniumiajastu soundidest, mis on hetkel ka maailmas suuri trende tegemas comeback’ina. ’’Minu jaoks oli millenniumi-ajastu just see periood, kus sain hakata ametlikult peol käima,’’ räägib laulja. ’’Üks klassikaline nädalavahetus sel ajal oli minu jaoks kõigepealt Nexusega kuhugi esinema ja siis Hollykasse aftekale. Loomulikult lahkus rahvas klubist alles siis, kui suvine päike siras näkku ja linnud juba laulsid. Aga see ei häirinud kedagi, kui üritus on maksimaalselt vägev. Kogu linn on koos ja rohkemgi veel, sest kõik teed viisid sind iga nädal Hollykasse,’’ räägib lauljanna.

Loo video keskmes on üks paarike, kes seal lõbusasti aega veedab ja hommikukuma valguses suvisel ajal õue käsikäes astub. DJ-puldis on ohjad haaranud Merlyn Uusküla, kes peol muusikat mängib. ’’Viigu see lugu teid tagasikäidud teedele, sest selle majaga on inimestel lõbusaid lugusid läbi aegade, oh kui palju,’’ lisab laulja lõppu.