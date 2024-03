Grete Lõbu oma abikaasast: kui mul seda suurt tuge poleks, peaksin oma olukorra üle hindama

Emakeelepäeva aktsioonis ettelugejana üles astunud Grete tõdeb Õhtulehele antud videointervjuus, et talle meeldib oma kahesele pojale Hans Kutile ette lugeda, aga väike laps pidavat ka ise raamatuid uudistama. „Ta on veel tilluke, aga tänagi lugesin talle ette Ellen Niidu luulekogust salme. Poeg on sellises vanuses, kus talle meeldib raamatuid lapata, aga lugemise osas on hõre,“ räägib Grete.

Hiljuti Vasaloppeti suusamaratoni läbinud Grete tõdeb, et pisipoja kõrvalt on õnnestunud teha tööd ja tegeleda veidi ka spordiga. Suurt väsimust pole telenägu samuti tundnud.

Lõbu ütleb, et ta ei tunne end seepärast rohkem väsinuna, et tal on neljakümnendates väike laps. „Mind ei aja isegi närvi, kui kahesel on nüüd tulnud enesekehtestamise aeg. Võin end ka üksi olles nii ära väsitada, et ei jaksa kätt ega jalga liigutada,“ räägib Grete, et lapse osas on kõik hästi.

Lõbu räägib ka oma abikaasast Mirjost, kes on tema sõnul ülihooliv isa. „Ta võimaldab mul teha kõike, mida teen. Kui mul seda suurt tuge poleks, peaksin oma olukorra üle hindama. Aga mul on see õnn.“

Grete Lõbu abiellus 2022. aasta märtsis harrastussportlase ja inseneri Mirjo Koiduga. Sama aasta juunis sündis nende perre poeg. Grete lapseootus tuli avalikuks 2021. aasta detsembrikuu esimesel päeval, kui ta otse-eetris sellest vaatajaid teavitas. „Mõni on selline kena rase ning see kõhukene tasapisi tuleb, nii et sa peaaegu ei märkagi. Mul on see lugu, et minul on järgmisel päeval kõht ees,“ naeris ta toona ning tunnistas, et ERRi maja peal oli juba uuritud, et miks tuntud saatejuht nii lohvakaid riideid kannab.

Gretel on „Aktuaalse kaamera“ diktori Margus Saarega kaks tütart - Sofia Margaret ja Anna Magdaleena.