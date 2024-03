FOTOD | Laura Põldvere säras balletitantsijana! Vaata, kes käisid lavastuse „Kurat ja Jumal“ esietendusel

„Kurat ja Jumal“ on originaalmuusikaga kaasaegne ballett kahes vaatuses, mis on loodud Eesti juurtega Rootsi kirjaniku Mare Kandre novelli „Kurat ja Jumal“ ainetel. Allegooriline lugu hea ja kurja paralleelsest kulgemisest saab alguse Kuradi ja Jumala lapsepõlvest. Jumala kius ja kuulujutud Kuradi kohta viivad kättemaksu ja pettumuseni inimkonna vastu, mis viib Põrgu loomiseni. Viha saab aga otsa ja kuna vahepeal on Taevas ja Maa kokku varisenud, saab Põrgu rahvast pilgeni täis. Tuleb minna otsima Uut Ilma. Ja nii nad lähevad. Kurat oma naisega kõige ees, inimkond tohutupikas reas järel ja Jumal kõige viimasena.

Ballettilavastuses „Kurat ja Jumal“ astuvad lavale Cätlin Mägi torupilliansambel, Laura Põldvere ja tantsijad Kyoshiro Oshima, Maria Solei Järvet ning Jevgeni Grib (Eesti Rahvusballett).

Lavastusele on animatsioonid loonud animaator Juho Lähdesmäki, valguskunstnik on Margus Vaigur, produtsent Tiiu Tamm. Varasemalt on *birdname’i egiidi all sündinud sellised populaarsed ja tunnustatud lavastused nagu „Keres“, „Kuldne Tempel“ ja „Louis XIV – kuningas Päike“.

Grete Lõbu tervitas 12. märtsi õhtul „Ringvaates“ Laura Põldveret ja Jevgeni Gribi, kes teevad kaasa balletietenduses „Kurat ja Jumal“. Kui Lõbu Põldveret balletitantsijana tutvustas, puhkes lauljatar telesaates naerma. „Jevgeni tegelikult liigutab mind laval nagu malenuppu ühest kohast teise,“ ütles Laura. Saatejuht viskas seepeale nalja, et tuntud lauljanna on seega laval nagu mööbliese.