KLÕPS | Milline mees! 72-aastane Ronn Moss võttis särgi seljast ja näitas, kui heas vormis ta on

72-aastane Moss otsustas sotsiaalmeedias oma jälgijaid üllatada seksika pildiga, mis tõestab, et Moss on endiselt suurepärases vormis. Pildilt võib näha, kuidas mees naudib mõnusat ilma basseinis, prillid ees ja kübar peas.

Moss kehastas „Vaprates ja ilusates“ Ridge’i aastatel 1987-2012. Hiljem on ta peamiselt tegutsenud muusikarindel. Eestis käis ta esinemas aastatel 2017 ja 2019.

Viimatise käigu ajal rääkis ta Kroonikale, et nüüdki ei möödu vaat et päevagi, mil ta tänaval ära tuntakse ja temalt autogrammi või ühispilti palutakse. Staar ütleb, et teda kutsutakse siiani ka Ridge’iks ja ta ei pane seda pahaks, sest ta oli Ridge veerand sajandit.