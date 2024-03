„See tegi väga haiget, et mind see hooaeg „Maskis lauljasse“ ei kaasatud,“ avaldas Eesti esiskandaalitar ja maskisaates kolm hooaega detektiivi rollis olnud Brigitte Susanne Hunt oma lauamängu esitlusel. Kui Hunt jäi esimest korda maskisaate tööst ilma, siis leidub ka selliseid staare, kes on maskisaate pakkumisest keeldunud.